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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपमुख्यमंत्री दोपहर 2:15 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से 2:25 बजे जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर तीन बजे पंडित जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय ग्राउंड में संस्कार संस्कृति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इंद्रेश महाराज की भक्त चरित कथा में शामिल होंगे। विज्ञापन

कार्यक्रम में करीब 25 मिनट रुकने के बाद वह वापस पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा कानपुर के लिए रवाना होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपमुख्यमंत्री दोपहर 2:15 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से 2:25 बजे जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर तीन बजे पंडित जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय ग्राउंड में संस्कार संस्कृति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इंद्रेश महाराज की भक्त चरित कथा में शामिल होंगे।कार्यक्रम में करीब 25 मिनट रुकने के बाद वह वापस पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा कानपुर के लिए रवाना होंगे।

बांदा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर बांदा आएंगे। इस दौरान वह जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का जायजा लेंगे। इसके बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय के मैदान में आयोजित कथा में शामिल होंगे।