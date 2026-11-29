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कलक्ट्रेट में डीएम अमित आसेरी सुनेंगे शिकायतें सुबह 10 बजे से।



पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी पलाश बंसल सुनेंगे शिकायतें सुबह 10 बजे से।





धर्म-कर्म



तिंदवारी के कुरसेजा धाम आश्रम में आरती सुबह आठ बजे से।



खप्टिहा कलां स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परिसर में भागवत कथा दो बजे से।



शहर के पं. जेएन कॉलेज मैदान पर इंद्रेश जी महाराज कराएंगे कथा का रसपान दोपहर तीन बजे से।



बांदा के संकट मोचन मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन शाम छह बजे से।



जनसुनवाई