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प्रयागराज के थाना थरवई क्षेत्र के टीटी मोयला, इस्माइलगंज निवासी कमला देवी (75) कुछ दिन पहले अपने मायके चित्रकूट के कस्बा कर्वी आई थीं। वह हृदय रोग से पीड़ित थीं। शनिवार को वह अपने बेटे प्रकाश नारायण शुक्ला (42) के साथ इलाज कराने कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल गई थीं।इलाज कराने के बाद मां-बेटे रोडवेज बस से कर्वी लौट रहे थे। शनिवार रात करीब 11 बजे बस थाना चिल्ला क्षेत्र के घूरा मोड़ के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे डंपर से उसकी भिड़ंत हो गई। बस में करीब 25 यात्री सवार थे। अधिकांश यात्री नींद में थे, इसलिए अचानक हुई टक्कर से उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला।हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में एसओ चिल्ला राजेश कुमार मौर्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया।एआरएम बांदा देशराज ने बताया कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने कमला देवी को मृत घोषित कर दिया। हादसे में उनके बेटे प्रकाश नारायण शुक्ला, बस चालक नवल किशोर (40), परिचालक गरिमा (28) और डंपर के खलासी बाराबंकी निवासी अतुल (30) समेत 25 यात्री घायल हुए हैं।इनमें चार लोगों को गंभीर चोटें आने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया गया। एसओ चिल्ला राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल करा दिया गया। वृद्धा के बेटे को परिजन रेफर कराकर अपने साथ ले गए हैं।