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थाना गिरवां क्षेत्र के गांव महुआ निवासी सुधा उर्फ बबली (27) की शादी 12 मई 2019 को हुई थी। पति श्याम बाबू किसानी करते हैं। सुधा का मायका जनपद महोबा के थाना चरखारी क्षेत्र के गांव पंचमपुरा में था।सुधा के भाई मिथलेश प्रजापति ने बताया कि रविवार भोर उन्हें दूसरे लोगों से सूचना मिली कि बहन की मौत हो गई। बहन ने शनिवार शाम घरवालों से बातचीत की थी। जब वह बहन की ससुराल पहुंचा तो ससुरालीजन ने बताया कि मौत बीमारी से हुई है।मिथलेश ने थाना गिरवां पहुंचकर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए सूचना दी। मिथलेश ने बताया कि बहन को एक बेटी भी है। उसने बताया कि बहन बीमार होती तो यह बात बातचीत के दौरान जरूर बताती।थानाध्यक्ष गिरवां संदीप सिंह ने बताया कि पूछताछ में फिलहाल परिजन टीबी से मौत का होना बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। शिकायत होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।