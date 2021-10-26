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इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं फूड इंस्पेक्टर कपिल कुमार ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। इन दिनों ऊसराहार में केमिकलयुक्त पनीर और छेना की आपूर्ति की भी चर्चा है। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने का अभियान जारी रहेगा। संवाद

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ताखा। कस्बे में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की चर्चाओं के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार शाम बिधूना रोड स्थित रॉयल कैफे पर अचानक छापा मारा। टीम ने कैफे में इस्तेमाल हो रहे पनीर की गुणवत्ता जांची। पनीर का नमूना भरकर सील किया गया।