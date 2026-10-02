Etawah News: संचारी रोगों से बचाव को जागरूकता रैली निकाल लोगों को किया जागरूक

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रैली का नेतृत्व सीएचसी अधीक्षक डॉ. महेश पाल सिंह ने किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। डॉ. महेश पाल सिंह ने कहा कि बरसात के बाद जगह-जगह पानी जमा होने से मच्छरों का प्रजनन बढ़ जाता है। इससे मच्छरजनित रोगों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की। कूलर, गमले, पुराने टायर, बर्तन और अन्य पानी जमा होने वाले स्थानों की नियमित सफाई करने को कहा।मच्छरों से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने और रात में मच्छरदानी का प्रयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लगातार बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द या अन्य लक्षण होने पर इसे सामान्य न समझें। तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं। समय पर जांच और उपचार से बीमारी की गंभीरता को कम किया जा सकता है। रैली के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और रोगों की रोकथाम में सहयोग करने की अपील की