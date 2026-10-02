Etawah News: बाइक न मिलने से नाराज युवक ने कमरे में खुद को किया बंद, पुलिस ने बचाया

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थाना प्रभारी हाकिम सिंह ने बताया शुक्रवार को सूचना मिली कि ग्राम वैदपुरा निवासी अश्विनी कुमार (21) ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हाकिम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर युवक को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया।इसके बाद युवक से पूछताछ की गई और परिजन को भी समझाया गया। पूछताछ में परिजन ने बताया कि अश्विनी बाइक खरीदने की जिद कर रहा था। परिजन ने बाइक दिलाने से मना किया तो वह नाराज हो गया और क्षुब्ध होकर कमरे में खुद को बंद कर लिया। इसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठाने का कोशिश की।(संवाद)