Etawah News: चैट को लेकर रंजिश में सहपाठी ने साथियों संग छात्र को पीटा

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महेरा चुंगी शक्ति भवन निवासी शिवशंकर गुप्ता ने सिविल लाइन पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा यश गुप्ता आलमपुर हौज स्थित कॉलेज में बीबीए पांचवें सेमेस्टर का छात्र है। 30 सितंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे यश अपने साथी प्रखर सिंह चौहान और अक्षत राय के साथ कार से संस्थान के डायरेक्टर से मिलने पहुंचा था। आरोप है कि कॉलेज के बाहर कार खड़ी करते समय सहपाठी चार-पांच युवकों के साथ वहां आ गया।उसके साथियों ने यश को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग और साथी छात्र मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। मोबाइल पर चैट को लेकर सहपाठी की यश के दोस्त आशीष गुप्ता से कहासुनी हुई थी। यश ने सहपाठी को समझाने की कोशिश की थी। इसी बात को लेकर सहपाठी उससे रंजिश मानने लगा था। निरीक्षक दिवाकर सरोज ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।