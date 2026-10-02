Etawah News: रामलीला देखने गया पल्लेदार, सुबह पंडाल में मैट के नीचे मिला शव

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दतावली निवासी शिवकुमार (55) करीब सात-आठ वर्षों से अपने मित्र राजेश पाल के साथ रह रहा था। वह पल्लेदारी करने के साथ ही दोस्त के घर के कामों में भी सहयोग करता था। राजेश ने बताया बताया कि बृहस्पतिवार शाम शिवकुमार नवीन मंडी में आयोजित रामलीला देखने गया था। देर रात रामलीला देखने के बाद वह मंच के पास जमीन पर लेट गया। इसी दौरान उसने वहां बिछी मैट को ओढ़ लिया और सो गया।शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे मंडी पहुंचे स्थानीय लोगों की नजर मैट पर पड़ी। मैट हटाने पर नीचे शिवकुमार का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने फोन कर राजेश पाल को दी। राजेश मौके पर पहुंचे और शव की पहचान शिवकुमार के रूप में की। राजेश ने बताया कि शिवकुमार के माता-पिता और भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में उसका कोई अन्य सदस्य नहीं था। मंडी के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।मंडी चौकी प्रभारी सत्यपाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया ट्रैक्टर की चपेट में आने से हादसा होने की बात सामने आई है। हादसे में शामिल ट्रैक्टर का पता लगाया जा रहा है। पुलिस मंडी परिसर में मौजूद लोगों से जानकारी जुटाने के साथ ही घटनाक्रम की जांच कर रही है।