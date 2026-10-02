Etawah News: लेफ्टिनेंट प्रशांत कमल को मिलेगा एचएन मिश्रा शिक्षक पुरस्कार

विज्ञापन

यह शिक्षक सम्मान प्रोफेसर एचएन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से प्रतिवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर वर्ष पांच अक्तूबर को किया जाता है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1972 में दिवंगत प्रोफेसर एचएन मिश्रा ने की थी। प्रशांत कमल के पुरस्कार के लिए चयनित होने की जानकारी पर राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य अवधेश सिंह ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।संस्थान के अन्य अधिकारियों, अनुदेशकों और कर्मचारियों ने भी इस उपलब्धि पर बधाई दी। सहकर्मियों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन को देखते हुए यह सम्मान संस्थान के लिए भी गौरव का विषय है। (संवाद)