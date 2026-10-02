Etawah News: सीएचसी में रात 12 बजे डॉक्टर नदारद, वीडियो वायरल

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पेट-सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे युवक को तत्काल मदद नहीं मिली। ड्यूटी रूम में एक सुरक्षा गार्ड और एक युवक सोते हुए मिले। पीड़ित ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का दावा किया। वीडियो में इमरजेंसी परिसर में सन्नाटा दिखने का दावा है।जसवंतनगर क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, जहां सड़क हादसों का खतरा रहता है। स्थानीय लोगों ने सीएमओ इटावा से सभी सीएचसी के रात्रिकालीन औचक निरीक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार के खर्च के बावजूद मदद न मिलना चिंताजनक है, इसलिए जांच कर जिम्मेदारी तय हो।जसवंतनगर सीएचसी अधीक्षक डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि मैं हमेशा अस्पताल परिसर में ही मौजूद रहता हूं। परिसर में ही मेरा आवास है। रात में वार्ड बॉय की ड्यूटी भी रहती है। फिलहाल अगर वीडियो में दावा किया जा रहा है तो जांच करा ली जाएगी।(संवाद)