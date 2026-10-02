Etawah News: सिटी में आज

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भरथना। आर्य समाज मंदिर में पांच दिवसीय वेद प्रचार वेद ज्ञान की अमृत वर्षा एवं विश्व कल्याण महायज्ञ सुबह 08 बजे से।



प्रतियोगिता



इटावा। सैफई स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक वर्ग में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



इटावा। भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंक्वेट हॉल में चित्रकला प्रतियोगिता एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



पुण्यतिथि समारोह



भरथना। प्रकाश इंटर कॉलेज में शिक्षाविद् माधवराम द्विवेदी की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।



ज्ञापन



इटावा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का विभिन्न समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन साढ़े 11:30 बजे से।



कार्यक्रम



इटावा। भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।



रामलीला



इटावा। श्रीरामलीला समिति के तत्वावधान में जनक दरबार व पुष्प वाटिका की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।



व्हाट्सएप नंबर



9528031737

विश्व कल्याण महायज्ञ