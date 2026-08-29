फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   FIR against five in assault and firing case

Etawah News: मारपीट और फायरिंग मामले में पांच पर प्राथमिकी

Sat, 29 Aug 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
FIR against five in assault and firing case
फोटो 27:: पुलिस गिरफ्त में आरोपी। स्रोत पुलिस
विज्ञापन






जसवंतनगर। मारपीट और फायरिंग के एक मामले में पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।



मोहल्ला सिद्धार्थपुरी निवासी अमनदीप ने पुलिस को तहरीर दी। अमनदीप ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10:40 बजे नगला इन्छा निवासी पप्पन और अन्य लोगों ने उसे रोका। आरोपियों ने विवाद करते हुए गाली-गलौज और मारपीट की। अमनदीप किसी तरह बचकर अपने घर पहुंचा। कुछ देर बाद पप्पन, कन्हैया, रोहित, वीरू और सचिन गदरा लाठी-डंडों के साथ अमनदीप के घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने अमनदीप को ललकारा, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। विवाद के दौरान आरोपियों ने तमंचे से फायरिंग भी की, जिसमें अमनदीप और उसका परिवार बाल-बाल बचा। वीरू पर तमंचे की बट से प्रहार करने का भी आरोप है।
विज्ञापन




पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी थानाध्यक्ष कमल भाटी ने बताया कि तहरीर के आधार पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इनमें पप्पन, कन्हैया, रोहित, वीरू और सचिन गदरा शामिल हैं। पुलिस ने शनिवार को वीरू और रोहित को सैफई रोड से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। दोनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed