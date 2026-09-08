Etawah News: स्वाइन फ्लू की चपेट में एक और बच्चा आया, अब तीन संक्रमित

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इस मांग के सापेक्ष जिले को दो हजार एंटीजन किट उपलब्ध कराई गई हैं। इन किटों से जिला अस्पताल और सभी सीएचसी-पीएचसी पर स्वाइन फ्लू की जांच शुरू हो सकेगी। डिप्टी सीएमओ व जिला सर्विलांस अधिकारी बलराज सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुखार, गले में संक्रमण या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण मिलने पर जांच की जाएगी। यदि मरीज पॉजिटिव आता है, तो उसे सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भेजा जाएगा। वहां पुष्टि होने पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चलेगा। बाकी एंटीजन किट भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगी।सैफई के नगला सेवा गांव में छह वर्षीय बालक में तेज बुखार और गले के संक्रमण के लक्षण पाए गए। परिजनों द्वारा सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की ओपीडी में दिखाने पर जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। टीम ने बालक के परिजनों और आसपास के लोगों की पड़ताल कर सावधानी बरतने की सलाह दी। संक्रमित मरीज को आइसोलेट कर निगरानी में रखा जा रहा है।