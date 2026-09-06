Etawah News: 21 घंटे से ज्यादा देर से आई फरक्का एक्सप्रेस

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फरक्का एक्सप्रेस के अलावा अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियों की स्थिति भी खराब रही। महानंदा एक्सप्रेस 53 मिनट, गोमती एक्सप्रेस 1 घंटा 12 मिनट देरी से इटावा जंक्शन पर आई। इसके अलावा आम्रपाली एक्सप्रेस 2 घंटा 45 मिनट और ऊंचाहार एक्सप्रेस 2 घंटा 20 मिनट की देरी से संचालित हुईं। वहीं, दरभंगा-खातीपुरा एक्सप्रेस एक घंटा 28 मिनट और अवध एक्सप्रेस एक घंटा 29 मिनट लेट रही। ट्रेनों के लगातार लेट होने से स्टेशन के प्लेटफार्मों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई।

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इटावा। हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों की लेटलतीफी थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को भी इटावा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनें अपने घंटों देर से आईं और गईं। उमस भरी गर्मी के बीच यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे बुरा हाल फरक्का एक्सप्रेस का रहा, जो करीब 21 घंटे 10 मिनट की देरी से इटावा पहुंची।