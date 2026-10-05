Etawah News: दिल्ली-सुपौल स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू, इटावा में ठहराव
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:37 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:37 PM IST
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इटावा। दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के मद्देनजर दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए एक अक्तूबर से नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। इसका ठहराव इटावा जंक्शन पर भी है।
उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 04072/04071 नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल ट्रेन का संचालन एक अक्तूबर से शुरू हुआ है। यह ट्रेन दिल्ली से सुपौल तक 28 नवंबर तक प्रतिदिन संचालित होगी। यह सुबह 4 बजकर 35 मिनट पर इटावा जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में सुपौल से दिल्ली तक यह स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन इटावा जंक्शन सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर पहुंचेगी। इटावा में इसके ठहराव से स्थानीय निवासियों और आसपास के जिलों के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 04072/04071 नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल ट्रेन का संचालन एक अक्तूबर से शुरू हुआ है। यह ट्रेन दिल्ली से सुपौल तक 28 नवंबर तक प्रतिदिन संचालित होगी। यह सुबह 4 बजकर 35 मिनट पर इटावा जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में सुपौल से दिल्ली तक यह स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन इटावा जंक्शन सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर पहुंचेगी। इटावा में इसके ठहराव से स्थानीय निवासियों और आसपास के जिलों के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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