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प्रभारी मंत्री ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ता और मजबूत बूथ संगठन ही पार्टी की असली ताकत हैं। उन्होंने पदाधिकारियों से बूथ स्तर तक लगातार प्रवास व संवाद बढ़ाने का आह्वान किया। वहीं, जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में देश-प्रदेश राष्ट्रवाद के पथ पर अग्रसर है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र जन-जन तक पहुंचाना है।प्रभारी मंत्री ने मलिन बस्ती का किया निरीक्षण, चौपाल में सुनीं समस्याएंइटावा। प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री एवं महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने रविवार को नगर पालिका परिषद इटावा की मलिन बस्ती बत्तख तलैया, वार्ड कटरा शहाब खां का निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय नागरिकों के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने बस्ती में साफ-सफाई, पेयजल, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति देखी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं बेहतर बनाई जाएं। जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।चौपाल में मंत्री ने स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और जरूरतें जानीं। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस मौके पर सदर विधायक सरिता भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल, सीडीओ संजय कुमार सिंह रहे। (संवाद)