Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 22 Sep 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
गोष्ठी
सुबह 10 बजे कृषि विज्ञान केंद्र अवागढ़ में कृषक गोष्ठी में किसानों का आवश्यक जानकारी दी जाएगी।
--
पर्युषण
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
दोपहर 3 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सकीट के जैन मंदिर में होगा।
--
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
विज्ञापन
सुबह 10 बजे कृषि विज्ञान केंद्र अवागढ़ में कृषक गोष्ठी में किसानों का आवश्यक जानकारी दी जाएगी।
पर्युषण
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
दोपहर 3 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सकीट के जैन मंदिर में होगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।