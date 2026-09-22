Etah News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10 बजे कृषि विज्ञान केंद्र अवागढ़ में कृषक गोष्ठी में किसानों का आवश्यक जानकारी दी जाएगी।

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पर्युषण

दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।

दोपहर 3 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सकीट के जैन मंदिर में होगा।

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सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

गोष्ठी