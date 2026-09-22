Etah News: फंदे पर लटका मिला महिला का शव, हत्या का आरोप

विज्ञापन

फिरोजाबाद जिले के एका थाना क्षेत्र के नगला स्वेटा निवासी राधेश्याम ने बताया कि बेटी संगम की शादी एक नवंबर 2025 को कोतवाली देहात के गांव कासिमपुर निवासी उदयवीर के बेटे विजेंद्र के साथ हुई थी। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। आरोप है कि शादी के करीब तीन माह बाद से ही विजेंद्र और उसके घरवाले अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर संगम को परेशान करने लगे। उसके साथ आए दिन मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाता था।आरोप है कि बेटी को पीटने की बात के कारण ससुराल और मायके पक्ष में तीन बार विवाद हुआ और पंचायत भी हुई। अंतिम बार 29 जुलाई को न्यायालय के माध्यम से संगम को उसके पति विजेंद्र की सुपुर्दगी में दिया गया था। आरोप है कि इसके बाद भी ससुरालीजन ने उसका उत्पीड़न बंद नहीं किया। सोमवार को उसको पीटा गया और इसके बाद हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया गया।