Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   UP: Smugglers Flee Into Fields After Police Seize Heroin Worth Rs 60 Lakh

यूपी: एएनटीएफ और एटा पुलिस का बड़ा एक्शन, 60 लाख की हेरोइन बरामद; अंधेरे का फायदा उठाकर भागे दो तस्कर

Fri, 06 Nov 2026 02:00 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 02:00 PM IST
सार

एटा में एएनटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर स्कॉर्पियो से 594 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई गई है। हेरोइन लेकर कासगंज से मथुरा जा रहे दो आरोपी पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर अंधेरे में खेतों की ओर फरार हो गए।
 

विज्ञापन
UP: Smugglers Flee Into Fields After Police Seize Heroin Worth Rs 60 Lakh
पकड़ी गई स्कार्पियो कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कासगंज से मथुरा जा रही स्कॉर्पियो को पुलिस ने घेर लिया। तलाशी में 594 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई गई है। हालांकि, गाड़ी सवार दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग गए।
विज्ञापन


पांच नवंबर की रात करीब आठ बजे एएनटीएफ आगरा यूनिट को सूचना मिली कि काले रंग की स्कॉर्पियो में कुछ लोग हेरोइन लेकर कासगंज से मथुरा जा रहे हैं। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय के नेतृत्व में जिलेभर में चेकिंग शुरू कराई गई। सभी थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारियों और बीट पुलिसकर्मियों को गाड़ी रोकने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन




पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए चालक ने कई बार रास्ता बदला। पहले एटा से अवागढ़ की ओर गया, फिर वापस लौटकर मलावन की तरफ मुड़ गया। टोल प्लाजा पर चेकिंग देखकर वहां से भी वापस आ गया और कच्चे रास्ते से अंगदपुर गांव की ओर जाने लगा। इसी दौरान सकीट पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर दी। खुद को घिरता देख गाड़ी में सवार अलीम और सोहेल निवासी बद्री नगर, मथुरा अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग निकले।
विज्ञापन
विज्ञापन


गाड़ी की तलाशी लेने पर 594 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। अलीम, सोहेल और गाड़ी मालिक को वांछित किया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed