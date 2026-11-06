धनतेरस पर गृह लक्ष्मी की मौत: हैंडपंप से पानी लेने गई थी विवाहिता, ऐसा हुआ हादसा; कांप गए घरवालों के पैर
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 12:13 PM IST
सार
एटा के चुन्नपुरा गांव में धनतेरस के दिन सरकारी हैंडपंप से पानी भरकर लौट रही 30 वर्षीय मोहरश्री की बिजली के खंभे में उतरे करंट से मौत हो गई। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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विस्तार
एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव चुन्नपुरा में शुक्रवार सुबह एक हृदय विदारक घटना में, सरकारी हैंडपंप से पानी भरकर लौट रही एक महिला की बिजली के खंभे से करंट लगने के कारण मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 11:30 बजे हुई।
गांव निवासी संदीप कुमार ने बताया कि उनकी भाभी मोहरश्री (30) घर के बाहर लगे सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने गई थीं। जब वह बाल्टी में पानी भरकर घर की ओर लौट रही थीं, तभी रास्ते में उनका हाथ बिजली के खंभे से छू गया। इससे उन्हें जोरदार करंट लगा।
महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह से मोहरश्री को खंभे से हटाया और उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया। हालांकि, वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से महिला के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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गांव निवासी संदीप कुमार ने बताया कि उनकी भाभी मोहरश्री (30) घर के बाहर लगे सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने गई थीं। जब वह बाल्टी में पानी भरकर घर की ओर लौट रही थीं, तभी रास्ते में उनका हाथ बिजली के खंभे से छू गया। इससे उन्हें जोरदार करंट लगा।
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महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह से मोहरश्री को खंभे से हटाया और उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया। हालांकि, वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से महिला के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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