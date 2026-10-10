फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Two wanted criminals with cash rewards on their heads arrested in police encounter

Etah News: पुलिस मुठभेड़, 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 11:17 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 10 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Two wanted criminals with cash rewards on their heads arrested in police encounter
एटा। अलीगंज थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, बिना नंबर की अपाचे बाइक तथा 2520 रुपये बरामद किए हैं।
विज्ञापन

सीओ अलीगंज राजेश कुमार के अनुसार नौ अक्तूबर की रात अलीगंज पुलिस करीब 11:50 बजे संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक पर सवार दो लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और कैल्ठा रोड की ओर भाग निकले। पीछा करने पर ईदगाह मार्ग के पास कच्चे रास्ते पर उनकी बाइक गिर गई। इसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में रामपाल उर्फ रामवीर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जबकि बिजेंद्र उर्फ बागड़ी को पीछा कर पकड़ लिया गया। दोनों आरोपी कासगंज के निवासी हैं।
विज्ञापन


बाइक सवार दोनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाश अलीगंज क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में वांछित थे। उन पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। दोनों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। -राजेश कुमार, सीओ अलीगंज
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed