Etah News: पुलिस मुठभेड़, 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

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सीओ अलीगंज राजेश कुमार के अनुसार नौ अक्तूबर की रात अलीगंज पुलिस करीब 11:50 बजे संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक पर सवार दो लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और कैल्ठा रोड की ओर भाग निकले। पीछा करने पर ईदगाह मार्ग के पास कच्चे रास्ते पर उनकी बाइक गिर गई। इसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में रामपाल उर्फ रामवीर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जबकि बिजेंद्र उर्फ बागड़ी को पीछा कर पकड़ लिया गया। दोनों आरोपी कासगंज के निवासी हैं।बाइक सवार दोनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाश अलीगंज क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में वांछित थे। उन पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। दोनों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। -राजेश कुमार, सीओ अलीगंज