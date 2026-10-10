Etah News: बालिका हैंडबॉल में जिले की सात खिलाड़ियों का चयन

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तीन अक्तूबर को बालिका हैंडबॉल के लिए जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित किया गया था। इसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बाद अलीगढ़ मंडल में आयोजित मंडल स्तरीय ट्रायल में जिले की सात खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों में सोनम, तमन्ना, अंजली, प्राची, परी, सौम्या और पायल शामिल हैं। इन खिलाड़ियों के चयन से जिले के खेल जगत में खुशी का माहौल है। खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और खेल कौशल के दम पर मंडल स्तर तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। अब प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने की चुनौती उनके सामने होगी। खिलाड़ियों के चयन के बाद जिला क्रीड़ा अधिकारी अरविंद यादव, हेमलता, कोच शुभम यादव व प्रवेंद्र सिंह ने सभी चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी। खिलाड़ियों से प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में पूरे आत्मविश्वास और खेल भावना के साथ प्रतिभाग करने की अपील की। साथ ही उम्मीद जताई कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से जिले और अलीगढ़ मंडल को गौरवान्वित करेंगी।- कपिल