Etah News: बेड पर सो रही बालिका को सांप ने डसा

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कस्बे के मोहल्ला मेवाती में मुमताज के घर में शुक्रवार की रात को परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। मुमताज की दस वर्षीय बेटी माहिरा बेड पर सो रही थी। रात में अचानक माहिरा ने आवाज देकर पिता को बुलाया। बेटी की आवाज सुन पहुंचे पिता ने लाइट ऑन की तो बेड पर सांप को देखकर उनके होश उड़ गए।माहिरा ने बताया सांप ने उसको कान के नीचे गर्दन पर डसा है। इसपर परिवार और पड़ोसियों में खलबली मच गई। बेटी को लेकर परिजन सामुदायिक केंद्र पहुंचे यहां से मेडिकल कॉलेज आए। गंभीर हालत में बालिका को सैफई भेजा गया है जहां उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है।