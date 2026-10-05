Etah News: दो एंबुलेंस सीज, ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के चालान

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जांच में एक एंबुलेंस बिना पंजीयन के संचालित मिली जबकि दूसरी एंबुलेंस के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं था। इसके अलावा एटा-आगरा रोड पर चेकिंग के दौरान दो ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा गया। दोनों वाहनों को थाना कोतवाली देहात में सीज कर दिया गया। एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि चेकिंग के दौरान वाहनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने वाहन संचालकों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। संवाद

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एटा। एआरटीओ के निर्देशन में परिवहन विभाग की टीम ने सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर तीन एंबुलेंस के चालान किए गए। इनमें से दो को नगर कोतवाली में सीज कर दिया गया।