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हादसा नगला मदिया के पास हुआ, जहां निजी बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में नगला बाय निवासी राजीव (20) पुत्र नारायण और खड़गपुर थाना सकीट निवासी उसकी ममेरी बहन कंचन (12) पुत्री आशीष की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार राजीव का भाई रोहित घायल हो गया। विज्ञापन



हादसा नगला मदिया के पास हुआ, जहां निजी बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में नगला बाय निवासी राजीव (20) पुत्र नारायण और खड़गपुर थाना सकीट निवासी उसकी ममेरी बहन कंचन (12) पुत्री आशीष की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार राजीव का भाई रोहित घायल हो गया। एटा में नवोदय विद्यालय की कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा दिलाकर लौट रहे बाइक सवार युवक और उसकी 12 वर्षीय ममेरी बहन की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि युवक का भाई घायल हो गया।

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परिजनों के अनुसार कंचन को शनिवार सुबह नवोदय विद्यालय की कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा दिलाने के लिए राजीव और उसका भाई रोहित गांव से एटा लेकर आए थे। दोनों भाइयों ने कंचन को परीक्षा केंद्र पर छोड़ा था। परीक्षा समाप्त होने के बाद तीनों बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान नगला मदिया के पास निजी बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए। हादसे में राजीव और कंचन की मौत हो गई, जबकि रोहित को हल्की चोटें आईं।





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