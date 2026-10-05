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परिजन के अनुसार पवन पुत्र गंगा प्रसाद को दो दिन पहले तेज बुखार आया था। गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए जा रहे शिविर में उसने दवा भी ली लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। बुखार लगातार बना रहा। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया। परिजन आगरा के एक निजी अस्पताल में लेकर गए जहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। रविवार रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। विज्ञापन



परिजन के अनुसार पवन पुत्र गंगा प्रसाद को दो दिन पहले तेज बुखार आया था। गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए जा रहे शिविर में उसने दवा भी ली लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। बुखार लगातार बना रहा। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया। परिजन आगरा के एक निजी अस्पताल में लेकर गए जहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। रविवार रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एटा के मिरहची क्षेत्र के गांव रसूलपुर गढ़ौली में इन दिनों बुखार का प्रकोप बना हुआ है। डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार की चपेट में कई लोग हैं। रविवार रात आगरा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान रसूलपुर गढ़ौली गांव के डेंगू पीड़ित 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं अलीगढ़ में इसी गांव के 28 वर्षीय डेंगू पीड़ित युवक की मौत हो गई। सोमवार को गांव के ही 100 वर्षीय बुखार पीड़ित बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया। एक साथ तीन मौतों से गांव में मातम पसरा है।

वहीं सोमवार को 28 वर्षीय डेंगू पीड़ित युवक बबलू की अलीगढ़ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बबलू की मौत की सूचना मिलने से गांव में गमगीन माहौल हो गया। परिजन ने बताया कि बबलू के परिजन सोमवार को ही उपचार के लिए अलीगढ़ लेकर गए थे। वहीं गांव के निवासी 100 वर्षीय कल्लू सिंह की भी सोमवार को मौत हो गई। परिजन के अनुसार वह कई दिनों से बुखार से पीड़ित थे। उनकी हृदय गति रुकने से मौत हुई। एक ही समय में तीन मौतों से गांव का माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीणों के अनुसार कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले।





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