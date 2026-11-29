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परिजन अनुज को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। मृतक के मामा रामसनेही ने बताया कि अनुज चार बहनों और दो भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता बलबीर सिंह की 12 वर्ष पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। किशोर की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। विज्ञापन

सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि बागवाला क्षेत्र के जीसुखपुर गांव में शादी का टेंट लगाते समय किशोर की झुलस कर मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजन अनुज को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। मृतक के मामा रामसनेही ने बताया कि अनुज चार बहनों और दो भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता बलबीर सिंह की 12 वर्ष पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। किशोर की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि बागवाला क्षेत्र के जीसुखपुर गांव में शादी का टेंट लगाते समय किशोर की झुलस कर मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

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एटा। बागवाला थाना क्षेत्र के जीसुखपुर गांव में शादी समारोह के लिए टेंट लगाते समय करंट की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। टेंट के लोहे के पोल में करंट उतरने से हादसा हुआ। गंभीर रूप से झुलसे किशोर को परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। जीसुखपुर निवासी संतोष के यहां शादी समारोह था। शनिवार रात करीब 12 बजे गांव का ही अनुज (16) पुत्र बलबीर सिंह टेंट लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान टेंट के पोल में अचानक करंट उतर आया। पोल के संपर्क में आते ही अनुज करंट की चपेट में आ गया और जमीन पर गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।