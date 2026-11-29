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खासकर बरसात के दिनों में गलियों और मोहल्लों में पानी भर जाता था। इससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता था।

वहीं जगह-जगह गंदा पानी जमा होने और कीचड़ के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना रहता था। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार समस्या के समाधान की मांग की गई थी।लोगों की समस्या को देखते हुए नगर पंचायत की ओर से नाला निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। इसके बनने से में जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर होगी। विज्ञापन

नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी उपाध्याय ने बताया कि नगर क्षेत्र के विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। नगला चहबच्चा के लोगों की लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या का नाला निर्माण पूरा होने के बाद स्थायी समाधान हो सकेगा। विज्ञापन विज्ञापन

खासकर बरसात के दिनों में गलियों और मोहल्लों में पानी भर जाता था। इससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता था।वहीं जगह-जगह गंदा पानी जमा होने और कीचड़ के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना रहता था। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार समस्या के समाधान की मांग की गई थी।लोगों की समस्या को देखते हुए नगर पंचायत की ओर से नाला निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। इसके बनने से में जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर होगी।नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी उपाध्याय ने बताया कि नगर क्षेत्र के विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। नगला चहबच्चा के लोगों की लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या का नाला निर्माण पूरा होने के बाद स्थायी समाधान हो सकेगा।

मिरहची। आदर्श नगर पंचायत मिरहची में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए 50 लाख रुपये की लागत से 500 मीटर लंबे नाले का निर्माण कराया जा रहा है। नाला निर्माण पूरा होने के बाद नगला चहबच्चा सहित आसपास के मोहल्लों के लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। मिरहची के गड्ढा मोहल्ला, आंबेडकर मोहल्ला, नगला चहबच्चा, फरीदपुर में बारिश के दौरान जलभराव बड़ी परेशानी बनता है। लंबे समय से जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।