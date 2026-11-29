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जन आरोग्य मेले में 468 पुरुष, 421 महिलाएं, 161 बच्चे विभिन्न बीमारियों से पीड़ित पहुंचे। इसमें बुखार के 96 रोगी पहुंचे। चिकित्सकों ने लक्षण के आधार पर 18 बुखार रोगियों की मलेरिया व तीन की डेंगू की जांच कराई। इसमें एक भी मरीज पीड़ित नहीं निकला। इसके साथ ही पेट दर्द, कब्ज व गैस से संबंधित 227 मरीजों ने उपचार लिया। वहीं सांस के 131 मरीजों का भी उपचार किया गया। 42 मरीजों में क्षय रोग के लक्षण देखे गए। क्षय रोग के मरीजों के अलग से नाम दर्ज कर जांच कराई गई। इसके साथ ही लिवर से संबंधित 67, त्वचा के 304, आंखों से संबंधित परेशानी के 45 मरीजों के साथ 351 अन्य मरीजों ने उपचार लिया।सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और एलर्जी के रोगी रहे अधिकअलीगंज/राजा का रामपुर। ब्लॉक अलीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भदकी, नयागांव, नगला गजपत और अलीपुर में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें सबसे अधिक मरीज सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश, बुखार और एलर्जी की शिकायत लेकर पहुंचे। चिकित्सक डॉ. राहुल चतुर्वेदी ने बताया कि तापमान में उतार-चढ़ाव का असर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर अधिक पड़ सकता है। राजा का रामपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेले का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे 46 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया। फार्मासिस्ट आलोक कुमार, एएनएम और वार्ड बॉय ने मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं। संवाद-वर्जन-मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सभी पीएचसी पर लगाया गया। मौसम बदलने की वजह से सबसे अधिक त्वचा के मरीज उपचार लेने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही पेट दर्द के मरीजों की संख्या भी पिछले के अपेक्षा अधिक रही है। -डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सीएमओ