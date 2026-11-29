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घायल निर्मला देवी पत्नी राकेश सिंह ने बताया कि 19 नवंबर को परिवार के लोगों ने खेत की मेड़ काट दी थी। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी थी। शुक्रवार को वह गांव के हैंडपंप से पानी भर रही थीं। तभी परिवार के लोग आ गए। उन्होंने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया।पुलिस ने घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया। सीओ नितीश गर्ग का कहना है कि जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद है। तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद