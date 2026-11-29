Etah News: विधवा को लाठी-डंडों से पीटा, वीडियो वायरल
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:48 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:48 PM IST
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सकीट। ब्लॉक क्षेत्र के गांव घुमरिया में खेत की मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में परिवार के लोगों ने विधवा महिला को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
घायल निर्मला देवी पत्नी राकेश सिंह ने बताया कि 19 नवंबर को परिवार के लोगों ने खेत की मेड़ काट दी थी। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी थी। शुक्रवार को वह गांव के हैंडपंप से पानी भर रही थीं। तभी परिवार के लोग आ गए। उन्होंने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया।
पुलिस ने घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया। सीओ नितीश गर्ग का कहना है कि जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद है। तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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घायल निर्मला देवी पत्नी राकेश सिंह ने बताया कि 19 नवंबर को परिवार के लोगों ने खेत की मेड़ काट दी थी। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी थी। शुक्रवार को वह गांव के हैंडपंप से पानी भर रही थीं। तभी परिवार के लोग आ गए। उन्होंने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया।
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पुलिस ने घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया। सीओ नितीश गर्ग का कहना है कि जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद है। तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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