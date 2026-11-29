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स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार रात करीब 11 बजे ट्रेलर ट्रक एटा की ओर से शिकोहाबाद जा रहा था। रामनगर के समीप अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। ट्रक सड़क से उतरकर घर के बाहर बंधे पशुओं के ऊपर से गुजर गया और आगे जाकर एक गड्ढे में फंसकर रुक गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।पशुपालक रामकिशन ने बताया कि रोज की तरह उनके पशु घर के बाहर बंधे थे। हादसे में उनकी दो गाय और एक भैंस मर गईं। उन्होंने करीब तीन लाख रुपये का नुकसान बताया। पशुओं से होने वाली आय से परिवार का भरण-पोषण होता था। ऐसे में परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।सीओ नितीश गर्ग ने बताया कि हादसे में तीन पशु मरे हैं। चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है। तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।