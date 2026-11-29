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अनिका के पिता राजेश जाटव के अनुसार उसकी शादी करीब दस वर्ष पहले आगरा जिले के बरहन थाना क्षेत्र के नगला रामस्वरूप निवासी वितिषा से हुई थी। दंपती की चार बेटियां हैं। राजेश ने करीब छह माह पहले फिरोजाबाद जिले के फरिहा थाना क्षेत्र के बरथरा निवासी खुशबू से कोर्ट मैरिज कर ली थी।इससे नाराज होकर पहली पत्नी वितिषा तीन माह पहले चारों बेटियों को पिता के पास छोड़कर मायके चली गई थी। तीन महीने से बीमार चल रही अनिका की रविवार को मौत हो गई। भविष्य में प्राथमिकी और मारने के आरोप से बचाव के लिए पिता ने बच्ची का पोस्टमार्टम कराया है।सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बीमार होने पर इलाज दौरान एक बच्ची की मौत हुई है। पिता की सूचना के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।