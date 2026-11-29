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एटा। थाना बागवाला की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को बड़ी राहत दिलाई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी गई 46989 रुपये की धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दी। एसएसपी डॉ. इलामारन के निर्देशन में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। एएसपी अपराध सच्चिदानंद और एएसपी श्वेताभ पांडेय के पर्यवेक्षण तथा सीओ साइबर नीतीश गर्ग के नेतृत्व में टीम ने शिकायत पर कार्रवाई की। रुपये वापस मिलने पर आवेदक ने बागवाला पुलिस और एटा पुलिस का आभार जताया। संवाद