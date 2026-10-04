Etah News: महिला सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पर पीटने का आरोप

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एटा। गाड़ी रोककर युवक को पीटने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में महिला सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।गांव नगला पाढ़ फतेहपुर थाना एका जिला फिरोजाबाद निवासी भीष्म पाल उर्फ छोटा ऊदल ने पुलिस को बताया कि 30 सितंबर को वह अपने दोस्त मोनू शर्मा के साथ कार से मैनपुरी जा रहा था। मलावन क्षेत्र में हाईवे पर टोल प्लाजा के पास महिला सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर काजल राजपूत, राजेश, कन्हई राजपूत और सरोज ने उसकी गाड़ी रुकवा ली। आरोप है कि इसके बाद चारों ने उसके साथ गाली-गलौज की। विरोध पर उसे लात-घूंसों और सैंडल से पीटा। इसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी।छोटा ऊदल ने आरोप लगाया कि काजल राजपूत उससे दुश्मनी रखती है। इसी विवाद के चलते उसके साथ पिटाई की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की।