Etah News: अलीगंज को जिला बनाने के लिए चलेगा हस्ताक्षर अभियान

विज्ञापन





अलीगंज। अलीगंज को जिला बनाने की मांग की पहल एक बार पुन: शुरू हो गई है। मुहिम को तेज करने के लिए तहसील बार एसोसिएशन के सभागार में हुई बैठक में हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अधिवक्ताओं के साथ ही कस्बे और देहात क्षेत्र के प्रमुख लोग शामिल रहे। बैठक में अमित सिंह राठौर, दिनेश दीक्षित, सूर्यकांत गुप्ता, जयवीर सिंह, इरफान अंसारी, संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद