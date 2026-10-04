Etah News: पिता से कहासुनी के बाद बेटे ने फंदा लगाकर दी जान

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मलावन थाना क्षेत्र के गांव सैथरी निवासी अफसर सिंह ने बताया कि रविवार को दोपहर के समय बेटे अशोक (40) से कहासुनी हो गई। इसी बात से नाराज होकर वह अपने कमरे में चला गया। जब काफी देर तक बाहर नहीं आया तो दरवाजा खटखटाया कोई जबाव नहीं आया। इसके बाद खिड़की से झांककर देखा तो वह साड़ी का फंदा बनाकर लटक रहा था।यह देखकर शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर आ गए और किसी तरह दरवाजा खोलकर उसको फंदे से उतारा। तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव का पोस्टमार्टम कराया है।सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवक ने घर की कलह से परेशान होकर फंदा लगाकर खुदकुशी की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता लग सकेगा।