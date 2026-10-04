फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Wire snapped in Nagla Khilli; power supply disrupted.

Etah News: नगला खिल्ली में तार टूटा, बिजली आपूर्ति ठप

Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Wire snapped in Nagla Khilli; power supply disrupted.
एटा। निधौली कलां क्षेत्र के नगला खिल्ली गांव में रविवार शाम 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन का तार टूटने से बाकलपुर फीडर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। अचानक बिजली गुल होने से आसपास के गांवों के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आपूर्ति बहाल करने का काम शुरू कर दिया।
विज्ञापन

ग्रामीण रवेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को सुबह से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सामान्य चल रही थी। शाम करीब 4:30 बजे नगला खिल्ली के पास 11 हजार वोल्ट की लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया। इसके बाद गदनपुर बिजलीघर से संचालित बाकलपुर फीडर की आपूर्ति बंद हो गई। ग्रामीणों आकाश, राकेश कुमार, सौंदान सिंह ने बिजली विभाग को शाम करीब 4:50 बजे जानकारी दी। इसपर कर्मचारियों ने लाइन की जांच करने के बाद टूटे तार को जोड़ने का काम शुरू किया।
विज्ञापन

जेई ओपी कुशवाहा ने बताया कि लाइन में खराबी आने के कारण बाकलपुर फीडर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कर्मचारी मौके पर तार जोड़ने का काम कर रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed