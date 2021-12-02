Etah News: एटा आज के कार्यक्रम

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- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय पर दिव्यांग बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।



सम्मान समारोह



सुबह 11 बजे से जिला पंचायत स्थित जनेश्वर मिश्र सभागार में रामप्रकाश भारद्वाज की सातवीं पुण्यतिथि पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।







मासिक बैठक







सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की मासिक बैठक आयोजित होगी।



सत्संग







शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



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दिव्यांग बोर्ड