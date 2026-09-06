Etah News: बिजली कटौती से किसान परेशान, पेंशन और खाद की समस्याएं भी उठाईं

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किसानों ने कहा कि रात के समय विद्युत आपूर्ति शुरू होते ही बिजली काट दी जाती है। इससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। राष्ट्रीय प्रदेश सचिव जुगेश कुमार यादव ने जिले में 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र लोगों की वृद्धावस्था पेंशन बनवाने की मांग उठाई। वहीं पात्र लोगों के राशन कार्ड बनवाने की भी मांग की गई। इसके अलावा समितियों पर पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध कराने तथा इसे जिले की सभी सहकारी समितियों तक भेजने की मांग की।किसानों ने सभी ग्राम पंचायतों में किसान पंजीकरण शिविर लगाने की मांग की, ताकि पात्र किसान सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। इस मौके पर महेश चंद्र, राम प्रकाश, ओम प्रकाश, बनवारी लाल, हरिवंश सिंह, भूदेव सिंह, सुभाष चंद्र, रमेश चंद्र कुशवाहा सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।