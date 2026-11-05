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Etah News: प्राचीन शिव मंदिर से 51 किलो का घंटा चोरी

Thu, 05 Nov 2026 11:36 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:36 PM IST
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51 kg bell stolen from ancient Shiva temple
जैथरा क्षेत्र के कसौलिया के प्राचीन शिव मंदिर से हुए घंटे चोरी। संवाद
जैथरा। गांव कसौलिया स्थित प्राचीन शिव मंदिर से अज्ञात चोर 51 किलो वजन का पीतल का घंटा चोरी कर ले गए। बृहस्पतिवार सुबह पुजारी के जागने पर मंदिर से घंटा गायब मिलने पर घटना की जानकारी हुई। मंदिर से घंटा चोरी होने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में शिवभक्त और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना से श्रद्धालुओं में आक्रोश है।
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ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर में लगा पीतल का घंटा काफी पुराना था और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था। चोरों ने मंदिर को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। श्रद्धालुओं ने घटना पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से जल्द चोरी का पर्दाफाश करने और घंटा बरामद करने की मांग की है।
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लोगों का कहना है कि मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस को सतर्कता बरतनी चाहिए। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। जल्द ही चोरों को पकड़कर खुलासा किया जाएगा।
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