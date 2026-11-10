भगवान के दरबार में दिवाली की रात चोरी: दानपात्र से 50 हजार उड़ाए, दो भागे; तीसरा चोर नशे में वहीं मिला

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मंदिर कमेटी के संरक्षक टीएन अग्रवाल ने बताया कि ईंट से मंदिर का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज में आधी रात तीन चोर मंदिर में प्रवेश करते दिखे हैं। वारदात के बाद दो आरोपी भाग गए जबकि तीसरा नशे की हालत में मंदिर परिसर में ही पड़ा मिला। विज्ञापन



सुबह लोगों ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा का कहना है कि पकड़े गए आरोपी के साथियों को तलाश की जा रही है।



मंदिर कमेटी के संरक्षक टीएन अग्रवाल ने बताया कि ईंट से मंदिर का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज में आधी रात तीन चोर मंदिर में प्रवेश करते दिखे हैं। वारदात के बाद दो आरोपी भाग गए जबकि तीसरा नशे की हालत में मंदिर परिसर में ही पड़ा मिला।सुबह लोगों ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा का कहना है कि पकड़े गए आरोपी के साथियों को तलाश की जा रही है।

आगरा के कमला नगर के कावेरी कुंज स्थित कावेरी मंदिर में दिवाली की रात चोरी की गई। दानपात्र का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 50 हजार रुपये चोर ले गए। वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।