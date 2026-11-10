बचत की डाल लें आदत: 100 रुपये से शुरू करें जीवन बीमा, मिलेगा 10 गुना सुरक्षा कवर; टैक्स में भी छूट

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इस योजना का लाभ 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के लोग उठा सकते हैं। आगरा परिक्षेत्र के सहायक निदेशक एसके जैन ने बताया कि ग्रामीण निवासियों और ग्रामीण डाक सेवकों के लिए उपलब्ध ग्रामीण डाक जीवन बीमा में 100 रुपये का न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम और 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि तय की गई है।वहीं, बचत-सह-बीमा योजना के तहत 1,000 रुपये का न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम और 16 वर्ष की परिपक्वता अवधि रखी गई है। इन दोनों योजनाओं में अधिकतम बीमा राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। प्रवर डाकपाल देवेंद्र कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में बचत की आदत डालकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।