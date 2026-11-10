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यूपी: दिवाली पर कैश का संकट, तीन दिन से एटीएम खाली; नकदी के लिए भटक रहे लोग

Tue, 10 Nov 2026 09:47 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 10 Nov 2026 09:47 AM IST
सार

दिवाली के त्योहार पर आगरा में नकदी का संकट गहरा गया है। शहर के अधिकांश एटीएम तीन दिनों से खाली पड़े हैं। बैंक की छुट्टियों और एटीएम में कैश डालने वाली एजेंसियों की लापरवाही से लोगों और व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
 

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Cash Crunch Hits Agra During Diwali, ATMs Run Dry for Three Consecutive Days
एटीएम हुए खाली - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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 रोशनी के पर्व दिवाली पर शहरवासियों को नकदी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। तीन दिनों से शहर के अधिकांश एटीएम खाली हैं। बैंक में छुट्टी और एटीएम में नकदी डालने वाली एजेंसियों की लापरवाही से व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को भी खासी दिक्कत हो रही है।
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शहर में 20 से अधिक सरकारी और निजी बैंकों की 400 से ज्यादा शाखाएं संचालित हैं। 20 लाख से अधिक खाताधारकों की सहूलियत के लिए 300 से अधिक एटीएम लगाए गए हैं।
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इसके बावजूद त्योहार में नकदी का संकट खड़ा होना बैंक प्रबंधन और आउटसोर्स एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। लोग एक एटीएम से दूसरे एटीएम के चक्कर काटने को मजबूर रहे। व्यापार मंडल अध्यक्ष टीएन अग्रवाल का कहना है कि त्योहार पर ऑनलाइन पेमेंट में सर्वर की समस्या के चलते नकदी ही मुख्य जरिया होती है लेकिन एटीएम से निराशा हाथ लगी।
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