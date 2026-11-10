यूपी: दिवाली पर कैश का संकट, तीन दिन से एटीएम खाली; नकदी के लिए भटक रहे लोग

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शहर में 20 से अधिक सरकारी और निजी बैंकों की 400 से ज्यादा शाखाएं संचालित हैं। 20 लाख से अधिक खाताधारकों की सहूलियत के लिए 300 से अधिक एटीएम लगाए गए हैं। विज्ञापन



इसके बावजूद त्योहार में नकदी का संकट खड़ा होना बैंक प्रबंधन और आउटसोर्स एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। लोग एक एटीएम से दूसरे एटीएम के चक्कर काटने को मजबूर रहे। व्यापार मंडल अध्यक्ष टीएन अग्रवाल का कहना है कि त्योहार पर ऑनलाइन पेमेंट में सर्वर की समस्या के चलते नकदी ही मुख्य जरिया होती है लेकिन एटीएम से निराशा हाथ लगी। शहर में 20 से अधिक सरकारी और निजी बैंकों की 400 से ज्यादा शाखाएं संचालित हैं। 20 लाख से अधिक खाताधारकों की सहूलियत के लिए 300 से अधिक एटीएम लगाए गए हैं।इसके बावजूद त्योहार में नकदी का संकट खड़ा होना बैंक प्रबंधन और आउटसोर्स एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। लोग एक एटीएम से दूसरे एटीएम के चक्कर काटने को मजबूर रहे। व्यापार मंडल अध्यक्ष टीएन अग्रवाल का कहना है कि त्योहार पर ऑनलाइन पेमेंट में सर्वर की समस्या के चलते नकदी ही मुख्य जरिया होती है लेकिन एटीएम से निराशा हाथ लगी।

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रोशनी के पर्व दिवाली पर शहरवासियों को नकदी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। तीन दिनों से शहर के अधिकांश एटीएम खाली हैं। बैंक में छुट्टी और एटीएम में नकदी डालने वाली एजेंसियों की लापरवाही से व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को भी खासी दिक्कत हो रही है।