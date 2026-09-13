Deoria News: पानी बहाने पर महिला की पिटाई

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करौंदी गांव निवासी रीता देवी ने तहरीर में कहा है कि पड़ोसी सूरज चौहान के घरवाले पानी बहाने पर विवाद करने लगे। देखते-देखते मामला बढ़ता गया और फिर सूरज की पत्नी और बेटों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस का कहना है कि रीता देवी की तहरीर पर सूरज की पत्नी बबली चौहान, बेटे गोलू चौहान और विमलेश चौहान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद

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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में पानी बहाने पर पड़ोसियों ने महिला की पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे अस्पताल भिजवाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मां और दो बेटों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।