Deoria News: एमओआईसी से भिड़े पुलिसकर्मी, हंगामा

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इसी बीच डाॅक्टर ने सीडीओ को सूचना दे दी। तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स ने पहुंचकर दो को कब्जे ले लिया। पीड़ित एमओआईसी ने एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।जानकारी के अनुसार, न्यू पीएचसी खुखुंदू में तैनात आयुष डाॅ. जेपी मौर्या के शनिवार को प्रतिकर अवकाश पर थे। वार्ड बॉय एक सप्ताह से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। इसकी जांच करने सुबह करीब नौ बजे भलुअनी के एमओआईसी डाॅ. शंभू प्रसाद यहां पहुंचे। उनका कहना है कि अस्पताल में भीड़ होने से ओपीडी में बैठकर वह मरीजों देखने लगा।इसी बीच ओपीडी में दो युवक पहुंचे और अपने को सिपाही बताकर छुट्टी के लिए मेडिकल बनाने का दबाव देने लगे। जब उनसे बताया कि मैं भलुअनी चिकित्सा प्रभारी हूं और यहां निरीक्षण में आया हूं। छुट्टी का मेडिकल नहीं बना सकता तो वे नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। फिर मैं वहां से जाकर कर्मचारियों के कक्ष में बैठ गया। वहां उनके साथ दो और युवक आ गए और उलझ कर हाथापाई शुरू कर दी। उनके उग्र तेवर को देखकर इधर-उधर छिपकर जान बचाता रहा।एमओआईसी डाॅ. शंभू प्रसाद का कहना है कि आरोपियों पर कार्रवाई के लिए एसपी अभिजीत आर शंकर को तहरीर दी गई है। आरोपी पक्ष पुलिस से मिलकर सुलह-समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं मगर मुझे कार्रवाई चाहिए।...कोट..न्यू पीएचसी खुखुंदू पर पहले से दुर्घटना में घायल दो पुलिसकर्मी मेडिकल कराने पहुंचे थे। दोनों चचेरे भाई हैं। उनमें से एक की जौनपुर और दूसरे की बस्ती जिले में तैनाती होने की बात कही जा रही है। दोनों ने निरीक्षण में पहुंचे भलुअनी एमओआईसी डाॅ. शंभू प्रसाद से छुट्टी के लिए मेडिकल बनाने के लिए विवाद कर लिया। प्रकरण की जांच की जा रही है। आरोप सही पाए गए तो दोनों सिपाहियों पर कार्रवाई के लिए उनके तैनाती जनपद में रिपोर्ट भेजी जाएगी।गौरव सिंह, सीओ सलेमपुर