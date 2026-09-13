Deoria News: सास-ससुर समेत सात पर बलवा की प्राथमिकी

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पिपरा रामधर गांव की नेहा भारती पत्नी सतीश की तहरीर पर पुलिस ने उनके सास-ससुर के अलावा पड़ोस के सत्येंद्र, चंदन, कुंदन, गोलू और रवि कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद

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मईल। थाना क्षेत्र के पिपरा रामधर गांव में घरेलू विवाद में विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने सास-ससुर समेत सात लोगों पर बलवा और मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।