Deoria News: शिकायत पर हुई मेडिकल स्टोर की जांच

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देवरिया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शनिवार को भाटपाररानी में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस स्टोर के बारे में एविल इंजेक्शन की बिक्री करने की शिकायत मिली थी। जांच में इंजेक्शन नहीं मिला। औषधि निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि एक मेडिकल स्टोर के खिलाफ एविल इंजेक्शन बेचने की शिकायत मिली थी। पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। जांच में शिकायत निराधार मिली। संवाद