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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Decrease in the water level of Saryu in Barhaj

Deoria News: बरहज में सरयू के जलस्तर में आई कमी

Sun, 13 Sep 2026 01:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 13 Sep 2026 01:49 AM IST
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Decrease in the water level of Saryu in Barhaj
बरहज। सरयू और राप्ती नदियों के जलस्तर में शनिवार को पांच-पांच सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई । सुबह सरयू खतरे के निशान 66.50 मीटर से 1.20 मीटर ऊपर 67.70 मीटर पर बह रही थी। शाम को पांच सेंटीमीटर नीचे 67.65 मीटर पर बहने लगी। राप्ती नदी भी 68.00 मीटर से 67.95 मीटर पर बहने लगी है।
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पिछले एक सप्ताह से सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा था। सरयू में आई बाढ़ से विशुनपुर देवार के 14 मजरों तक नदी का पानी पहुंच गया है। वहीं राप्ती के पानी से घिरा हाने के कारण भदिला प्रथम गांव टॉपू बना हुआ है। नगर के पटेल नगर पूर्वी, रगरगंज वार्ड में भी नदी का पानी पहुंच गया है। बाढ़ का पानी पैना रोड स्थित रामजानकी मार्ग के अलावा कटइलवा-कपरवार संगम तट, देवार में पीडब्ल्यूडी और नुरूल्लाह टेढि़यवा बांध, बिनोवापुरी-महेन, मोहरा-केवटलिया तटबंध पर दबाव बना रहा है। नदी के पीछे हटने से लोगों ने कुछ हद तक राहत महसूस किया है।
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