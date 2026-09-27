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Deoria News: ओमान में दो दिन का अवकाश बढ़ा सूरज के शव का इंतजार

Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
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Two-day holiday extended in Oman; awaiting Suraj's body.
गौरी बाजार। ओमान के पूर्वी तट पर मिसाइल हमले में करमा जीतपुर गांव निवासी सूरज यादव की मौत के चौथे दिन परिवार व गांव में मातम छाया रहा। घरवालों ने बताया कि ओमान में दो दिन के साप्ताहिक अवकाश के कारण रविवार को शव भारतीय दूतावास को सौंपने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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सूरज के चाचा अवधेश ने बताया कि उन लोगों ने शव देश वापस लाने के लिए मांगा गया शपथ पत्र ऑनलाइन भेज दिया है। बेटे की मौत से विचलित माता-पिता एवं परिजन की आंखें अपने लाडले का अंतिम दर्शन के लिए तरस रहीं हैं। मां पुष्पा देवी, पिता ओमप्रकाश यादव सहित घर के अन्य सदस्यों का किसी के आने-जाने पर बिलखते हुए रोना हर किसी की आंखों को नम कर दे रहा।
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उधर दरवाजे पर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी को देखते ही परिवार वाले फफक कर रो पड़े।
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